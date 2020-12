Töötamine tulevikus: ninast veri väljas rügamine asendub Kroonika glämmiga

Circle K Eesti peadirektor Kai Realo. Foto: Andras Kralla

Tippjuhid usuvad, et noored ei kavatse edu nimel end hingetuks rügada, kuid muutumas on ka see, mida üldse eduks peetakse. Paraku halvemuse poole.

Circle K Eesti juht Kai Realo on kindel, et praegune 40-50aastates inimesed on viimane põlvkond, kes ninast veri välja töötab. Ta usub, et mingi hetk inimestel kaob ära tunne, nagu nad peaksid igal rindel üliedukad olema. Samas näeb ta, et edu mõiste on muutumas ja sageli asendumas välise säraga - kas inimesel on palju raha ja kas ta näeb ilus välja. Ta nimetab seda “Kroonika” glämmiks