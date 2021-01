Raadiohommikus: võimas rahasüst teadusmahuka äri toetuseks

Veljo Otsason – Superangeli investeerimisfondi juhtivpartner ja investor. Foto: Liis Treimann

Eesti ja Põhjamaade investorid tulevad appi piirkonna tippülikoolidele, et tuua ülikoolides tehtud avastused ja teadustöö tulemusel loodud tooted turule. Eesmärk on kiirendada 12 uue teadusmahuka toote turule toomist ja selle eesmärgi saavutamiseks on investorid valmis investeerima üle 300 miljoni euro.

Tehnoloogiaettevõtetesse investeeriva riskikapitalifondi Superangel kaasasutaja Veljo Otsason tutvustab kolmapäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis seda ambitsioonikat plaani.