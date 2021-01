Eesti Raudtee uueks juhiks valiti Kaido Zimmermann

Pilt on illustreeriv. Foto: Andras Kralla

Eesti Raudtee nõukogu valis ettevõtte juhatuse esimeheks Kaido Zimmermanni, kellel on pikaajaline kogemus raudtee valdkonnas. Uus juhatuse esimees astub ametisse alates 1. märtsist 2021 ning leping sõlmitakse viieks aastaks.

Eesti Raudtee nõukogu esimehe Sven Pertensi sõnul osutus valikul määravaks see, et Kaido Zimmermannil on kõik eduks vajalikud eeldused. „Tal on hea maine, aastakümnete pikkune juhtimiskogemus raudteevaldkonnas, kaasa arvatud AS-is Eesti Raudtee kuni 2012. aastani, põhjalikud teadmised raudtee infrastruktuurist ja logistikast ning rahvusvahelise suhtluse võimekus,“ kommenteeris Pertens.