Terviseamet valis vaktsiinivedajateks suurimad ravimimüüjad

COVID- 19 vaktsineerimine. Foto: Liis Treimann

Terviseamet sõlmis raamlepingu COVID-19 vaktsiinide laialivedamiseks raamlepingu Marrgus Linnamäe suuromanduses oleva Magnum Logisticsi ja Saksamaa kontserni kuuluva Tamro Eesti, teatas amet.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno sõnul saab terviseamet edaspidi vaktsiinikoguste kiirel suurenemisel kasutada kogenud suurfirmade abi COVID-19 vaktsiinide ja vaktsiinitarvikute ladustamisel, komplekteerimisel ja transportimisel. „Arvestades, et järgnevatel kuudel on oodata uute ravimfirmade järjest kasvavaid vaktsiinitarneid, tagab see võimalikult sujuva vaktsineerimisprotsessi,“ ütles ta pressiteate vahendusel.