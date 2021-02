Fossiilsed energiaallikad jätsid Texase keset talve hätta

Külmetavad kliendid istuvad pimedas restoranis. Richardson, Texas Foto: AP/Scanpix

Talv saabus USAsse ja Texasse sel aastal ootamatult ning osariik on kolmandat päeva praktiliselt elektrita. Kuidas osutus see võimalikuks just Texases, mis annab USA maagaasi tootmisest veerandi ja tuuleenergiast enamgi veel?

Elektrikatkestused tabasid teisipäeval enam kui 4 miljonit majapidamist. Elektri hind, mis tavaliselt kõigub 25 dollari tasemel megavatt-tunni eest, ulatub hulgiturul silmipimestava 9000 dollari tasemeni, vahendas Financial Times. Osariiki tabanud kaose järel tõusis kiiresti kriitika, mis viitas tänapäevase taastuvenergia ebakindlusele ja sotsiaalmeedias said valdavaks fotod jäätunud tuulikutest. Tõde seisnes paraku mujal.