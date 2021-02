Poliitikaradar: Reformierakonna kriitikaküpsiste mõru maik

Tänane menüü: Reformierakond harjub uuesti valitsemise varjukülgedega, Keskerakond näeb reitingu koledat kukkumist, Ratas ei saa (meelega) rollist välja, eelmise valitsuse otsuseid vaadatakse ringi.

Opositsioonis on valus vaadata valitsemist kõrvalt, aga ise valitsema asudes võib kiirelt selguda, et polnud ka eelmistel valitsejatel suuremaid valikuid. Umbes sellises seisus on koroonapiirangute osas avastanud end Reformierakond. Partner Keskerakond aga loobib olukorrale puid alla, ja põhjusega. Nende toetusnumbrid on teinud läbi koleda kukkumise, mis võib eelmise valitsuse suuremeelse lõhkumise panna hoopis teise valgusse.