Kolm Äripäeva tööd valiti kujunduskonkursi parimate hulka

Suurte lehtede olemuslugude kategooria nominent.

Eesti Meediaettevõtete Liidu žürii valis välja 2020. aasta kujunduskonkursi nominendid, mille seas on kolm Äripäeva ja kaks Äripäeva sõsarlehe Delovõje Vedomosti tööd.

Suurte lehtede olemuslugude külgede nominendiks valiti Äripäevas 17. detsembril ilmunud külg “Mis tunne on, kui enam ei jõua?”, mille autor on Estel Eli ja illustratsioon on Annamaria Bereczkilt.