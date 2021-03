Raadiohommikus: tagasihoidliku konkurentsi tagajärjed

Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar. Foto: Raul Mee

Eesti Pank tegi kolmapäeval ülevaate, mis seis on Eesti panganduses konkurentsiga ja kuidas see on kriisis mõjutanud ettevõtteid: konkurents on keskpanga hinnangul tagasihoidlik ja ruumi tegutsemiseks jagub. Keda on see kõige enam mõjutanud ja mida positiivset välja noppida, räägime Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis Eesti Panga ökonomisti Taavi Raudsaarega.

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green viis lõpule tehingu, millega omandati tuuleenergia arendaja Raunistal aktsiad. See tähendab, et Enefit Green ehitab valmis Raunistalile kuulunud Purtse tuulepargi projekti Ida-Virumaal. Tehingu tagamaadest ja tuuleenergiast laiemalt räägime LEXTALi vandeadvokaadi Olavi-Jüri Luigega. Taastuvenergiast räägime veelgi ühe värske hommikul avalikuks tuleva uudise kontekstis.