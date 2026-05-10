Raadiokava: ülevaade Liveni tulemustest

Liveni juht Andero Laur leiab tee hommikuprogrammi, et selgitada, kuidas läks IPO ja mis saab edasi.
06.45 – 09.45 “Hommikuprogramm”
Nädala esimeses raadiohommikus räägime kinnisvaraettevõtte aktsiaemissioonist, börsiettevõtte tulemustest, Moskva paraadist, India köögist ja Tesla autodest.
Peale poole kaheksaseid uudised alustame India toidukultuuri teemal. Eesti taimse toidu tootja Bon Vegan jõudis India turule, niisiis uurime ettevõtte tegevjuhilt Karin Miller
ilt kuidas Indiasse jõuti ja millist osa India inimeste toidulauast soovitakse katma hakata.
Kell 8.05 läheme eetrisse kinnisvaraettevõtte Liveni AS juhi Andero Laur
iga, et küsida juba reedel avalikuks saanud Liveni IPO tulemuste ning Liveni tegemiste kohta. Kaasatud 5 miljonit eurot jäi pakutule alla, uurime, mis võisid olla selle põhjused.
Kell 8.35 ootame stuudiosse AS Tallinna Sadama finantsjuhti Andrus Ait
i, kellelt küsime hommikul avalikkuse ette jõudnud ettevõtte värskete kvartalitulemuste kohta.
Peale kella üheksaseid uudiseid helistame politoloog Karmo Tüür
ile, kellelt palume kommentaari nädalavahetusel Moskvas toimunud sõjaväeparaadi kohta. Mida nägime ja mida võiks sellest järeldada Putini režiimi kohta?
Enne veel kui kell saab poole kümme, tuleb stuudiosse Äripäeva arvamustoimetuse juht ja autoajakirjanik Karl-Eduard Salumäe, kes selgitab veidi Tesla autode väidetava kvaliteediprobleemi tausta ning põhjendab, miks nende autodega Soome ülevaatusel üllatavalt palju läbi kukuti.
Hommikuprogrammi veavad Lauri Leet ning Ken Rohelaan.
11.00 – 12.00 “Kuum tool”
Saates on külas energeetikafirma Evecon juht Karl-Joonatan Kvell, kellega lahkame Eleringi suurt gaasielektrijaamade hanget ja pärime, kas Evecon kavatseb osaleda.
Räägime veel akusalvestist ja sellest, mis tingimustel ja millise ootusega tootlusele oli Prantsuse investeerimisfond Mirova nõus investeerima Eveconi Kiisa akuparki ja Kirikmäe päikeseparki, kas prantslased huvituksid ka gaasijaama finantseerimisest ning kui kaugel on Aruküla akupargi valmimine.
Samuti küsime Kvellilt, kas Eesti energiapoliitika toppab ning kas välisinvestoritel pole tõesti huvi Eesti vastu, nagu tuleb välja Anne Sullingu ja Erkki Raasukese suurte energiataristu investeeringute uuringust.
Saadet juhib Karmen Laur.
13.00 – 14.00 “Tööstusuudised eetris”
Swedbank avaldas äsja tööstusettevõtete uuringu, millest selgub, et sektor on mõõduka taastumise kursil ja prognoosib käibekasvu. Peamiseks riskiks peetakse endiselt konkurentsivõimelise omahinna hoidmist ja järjest enam ka sisendhindade volatiilsust. Saates on külas Swedbanki tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe, kes teeb uuringu tulemustest ülevaate.
Saadet juhib Harro Puusild.
15.00 – 16.00 “Lavajutud”
Saates kõlab vestlus eelmise suve Investeerimisfestivalilt. Kinnisvarainvestor Ergo Mõttus räägib teemal, kas pikaajaline üüriäri Eestis on surnud. Juttu tuleb ka laiemalt kinnisvara abil finantsvabaks saamisest, Tartu potentsiaalist ja kriisides sepitsemisest.
Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
