Tagasi KINNISVARA

10.05.26, 17:00 Raadiokava: ülevaade Liveni tulemustest Liveni juht Andero Laur leiab tee hommikuprogrammi, et selgitada, kuidas läks IPO ja mis saab edasi.

Liveni juht Andero Laur.

Foto: Raul Mee

06.45 – 09.45 “Hommikuprogramm”

Nädala esimeses raadiohommikus räägime kinnisvaraettevõtte aktsiaemissioonist, börsiettevõtte tulemustest, Moskva paraadist, India köögist ja Tesla autodest.

Peale poole kaheksaseid uudised alustame India toidukultuuri teemal. Eesti taimse toidu tootja Bon Vegan jõudis India turule, niisiis uurime ettevõtte tegevjuhilt Karin Miller ilt kuidas Indiasse jõuti ja millist osa India inimeste toidulauast soovitakse katma hakata.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Artikkel jätkub pärast reklaami

Samuti küsime Kvellilt, kas Eesti energiapoliitika toppab ning kas välisinvestoritel pole tõesti huvi Eesti vastu, nagu tuleb välja Anne Sullingu ja Erkki Raasukese suurte energiataristu investeeringute uuringust.

Saadet juhib Karmen Laur.

13.00 – 14.00 “Tööstusuudised eetris”

Swedbank avaldas äsja tööstusettevõtete uuringu, millest selgub, et sektor on mõõduka taastumise kursil ja prognoosib käibekasvu. Peamiseks riskiks peetakse endiselt konkurentsivõimelise omahinna hoidmist ja järjest enam ka sisendhindade volatiilsust. Saates on külas Swedbanki tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe, kes teeb uuringu tulemustest ülevaate.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00 – 16.00 “Lavajutud”

Saates kõlab vestlus eelmise suve Investeerimisfestivalilt. Kinnisvarainvestor Ergo Mõttus räägib teemal, kas pikaajaline üüriäri Eestis on surnud. Juttu tuleb ka laiemalt kinnisvara abil finantsvabaks saamisest, Tartu potentsiaalist ja kriisides sepitsemisest.

Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.