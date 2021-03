Läti fintech kerkis FT kasvuettevõtete edetabelis 2. kohale

Financial Times koostas kiirelt kasvavate ettevõtete edetabelit juba viiendat korda, viimasel kolmel aastal on kõrgel kohal olnud Eesti ükssarvik Bolt. Foto: Reuters/Scanpix

Briti majanduslehe Financial Timesi poolt iga-aastaselt koostatud Euroopa kasvuettevõtete edetabelit troonib sealne kohalik energeetikafirma Bulb Energy, teisel kohal on aga lätlaste Sun Finance.

Varem on vastavas edetabelis jõudnud kõrgele kohale ka Eesti oma Bolt, kui nii 2019. kui 2020. aastal saavutati 3. koht. Värskes nimistus on Eesti ükssarvik endiselt kõrgel 16. kohal. Bolti teeb edetabelis eriliseks just nimelt see, et ta on sedavõrd kõrgetel kohtadel püsinud nüüdseks juba aastaid.