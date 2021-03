Riigikontroll: lonkav tasuta transport läheb järjest kulukamaks

Riigikontrolli hinnangul häirivad maakondades ühistranspordi kasutamist ebasobiv liinivõrk ja maakonnakeskuses vajalikke asjatoimetusi välistavad väljumisajad. Foto: Raul Mee

Inimestele tasuta bussisõit läheb riigile järjest kulukamaks ega pole inimesi autodest bussidesse meelitanud, leiab maakondlikku ühistransporti analüüsinud riigikontroll oma auditis.

Lisandunud liinikilomeetrite taga on seegi, et äriettevõtted pole suutnud n-ö tasuta transpordiga konkureerida ja on pidanud tegevuse lõpetama.