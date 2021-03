Vesinikutehnoloogia arendajale jäävad kasvuteele ette ainult poliitikud

Elcogeni juhi Enn Õunpuu selja taha jääv hoone lammutatakse ja selle asemele tuleb maailmaski ainulaadne kütuseelementide tehas. Foto: Andras Kralla

Energeetikafirma Elcogen rajab Tallinna vesinikul põhineva kütuseelementide tootmistehase, mis suurendab ettevõtte käibe 50kordseks. Ettevõtte juhi Enn Õunpuu sõnul seisab vesinikutehnoloogia laiem kasutuselevõtt vaid poliitiliste otsuste taga.

„Kui me ainult enda kasumi peale hakkaksime mõtlema, sureks see ettevõte ära esimese paari aastaga,“ nentis Õunpuu. Ta lisas, et kindlasti tuleb ka pärast tehase käivitamist ettevõtte arendamiseks laenuraha ning teisi kapitali kaasamise lahendusi kasutada.