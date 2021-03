Kodulaenu võtnud saaksid säästa kümneid tuhandeid eurosid, aga vähesed teevad seda

Pikaks ajaks võetud eluasemelaen ei tähenda, et selle tingimused on kivisse raiutud, tunnistavad pangad. Foto: Andras Kralla

30 aastaks võetud kodulaen ei tähenda, et selle tingimused on 30 aastaks fikseeritud. Pankade sõnul on nad avatud nii intressilangetustele kui ka refinantseerimisele, samas inimeste huvi jääb korraliku säästukoha puhul pigem leigeks.

Soodsamat kodulaenu intressi tasub pangaturul taga ajada, sest mitmekümne aasta peale võib see anda tuhandeid või ka kümneid tuhandeid eurosid säästu. Viimaste aastate kiire palgakasv ja kinnisvarahindade tõus loovad ühtlasi eelduse, et aastaid tagasi kodulaenu võtnud inimesed on nüüd panga silmis märksa paremad laenuteenindajad.