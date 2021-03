Comodule, Tanel Kangert ja Jaak Roosaare investeerisid Eesti kastirataste tootjasse

KP Cyclery hakkab kastiratastega turgu vallutama. Foto: KP Cyclery

2014. aastal Taanis asutatud ettevõte KP Cyclery, mis läbis 2020. aasta suvel suunamuutuse, kui liiguti linnarataste tootmiselt kastirataste tootmisele, kaasas investoritelt raha. Sellest hetkest on nõudlus pidevas kasvus olnud ning 2021. aasta esimese kahe kuuga on juba müüdud 50% kogu 2020. aasta müügist ning oodata on kasvu jätkumist.

Rahastusvoorus osales 11 investorit, teiste seas Jaak Roosaare, Tanel Kangert ja Comodule. Kaasatud summa on kuuekohaline, sõnas ettevõtte asutaja Kaspar Peek. Täpset summat ei saanud ta hetkel välja tuua.