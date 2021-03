Timbeteri juht Anna-Greta Tsahkna rääkis avameelselt katsumustest idufirma asutamisel. Foto: Andras Kralla

Kiirelt kasvava ettevõtte juht soovitab kahel idufirmal silm peal hoida

Idufirma Timbeteri juht Anna-Greta Tsahkna rääkis Äripäeva raadiosaates "Edukad naised", et tema meelest võivad edu saavutada idufirmad, mis digitaliseerivad protsesse valdkondades, kus on seni olnud paberimajandus.

Investeerimishuvilistel soovitas ta jälgida kaht start-up ettevõtet: toiduohutusega tegelevat ja Ajujahi konkurssi võitnud FoodDocsi ning rahapesuga võitlevat Salvi.