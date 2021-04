Uuring: eriti palju on nakatunud ehitustöölised

Foto: Andras Kralla

Helsingi Graduate School of Economicsi tehtud kevadine uuring näitab, et kõige suuremas ohus sattuda koroonaviirusega haiglasse on ehitajatel, veelgi kitsamalt vaadates sisetööde tegijatel, kirjutab Helsingin Sanomat.

Leht teeb järelduse, et vaktsineerimise mõju on juba näha: kui eelmisel aastal oli nakatumisi eelkõige meditsiinitöötajate hulgas, siis sel kevadel on see levinud peamiselt ehitustööliste seas.