Uus põhjus suurema palga küsimiseks: kodus töötamine

Kodukontor. Foto: Julia-Maria Linna

Pidev kodutöö võib vähendada motivatsiooni ja rahulolematust kasvatada ning see omakorda tekitab palgasurvet, leidis Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Kaugtöö ja kodus töötamine toimib siis, kui ta on vaheldus töökeskkonnana. Kui see on pidev, siis hakkavad täpselt samad probleemid nagu kontoris töötamisega, kommenteeris Seeder Äripäeva Raadiole antud intervjuus.