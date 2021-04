Kaja Kallas: edaspidi on neli ohuhinnangut

Peaminister Kaja Kallas. Foto: Liis Treimann

Peaminister Kaja Kallas rääkis täna riigikogus tehtud poliitilises avalduseses, et valitsus võtab kasutusele niinimetatud valge raamatu kava näol ohuhinnangute süsteemi.

Neli riskitasemet on punane (väga kõrge risk), oranž (kõrge), kollane (keskmine) ja roheline (madal risk). Iga riskitaseme juures puhul on paigas kirjeldatud tegevused, mis on lubatud, mis mitte.