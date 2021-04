Hoonestusega tegelev gasell: terve mõistusega inimene ei taha ehitusettevõtja olla

CR Construction omanik Rauno Järvis. Foto: Andras Kralla

Saate "Kiired ja vihased” külaliseks oli gaselli edetabeli kolmandal kohal oleva hoonestusprojektidega tegeleva CR Constructioni omanik Rauno Järvis, kelle jaoks oli eesmärk saaa teist korda gaselliedetabelisse ja jõuda kolme parima hulka.

"Alla selle on ebahuvitav," tõdes ta. Järvis on saavutuse üle õnnelik, ent teade ei tulnud talle ootamatult, kuna on ta gaselliliikumisel silma peal hoidnud ja teadis, kuidas parimaid kokku arvutatakse.