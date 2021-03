Gasellist rammumees: see oli ainuke viis ettevõttel tugevalt ellu jääda

Andrus Murumets, 24-7FITNESS OÜ omanik Foto: Liis Treimann

Kolmadas saates "Kiired ja vihased” oli saatekülaliseks aastaid Eesti tugevaima mehe tiitlit kandnud rammumees ja 24-7 Fitnessiklubi OÜ omanik Andrus Murumets, kelle sõnul oli kiire kasv ettevõtte ainus võimalus.

"Sellist pöörast kiirust ei osanud arvata, et me selle ettevõttega nii kõrgele olime tõusnud," tõdes Murumets. "Ainuke viis ettevõttel tugevalt ellu jääda oli ennast kiiresti suureks kasvatada, mida suurem ettevõtte, seda väiksem tõenäosus, et satud turu turbulentsi, mis võib ettevõtte jaoks halvasti lõppeda," märkis Murumets.