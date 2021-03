Kiire kasvuga ehitusfirma: lõhkilaenamine pole steroid, millega ärimuskleid kasvatada

Kinnisvarafirma omanik Veljo Varind tunnistas, et eelmise aasta kevadel oli küll selline moment, kui tuli otsustada, kas projektid seisma panna või mitte. "Tagantjärele teades sai õige otsus tehtud ja alustasime. Paljud teised panid oma objektid seisma, aga kaotasid sellega lihtsalt aega. Oli üks lühike hetk, kus me saime väga hea hinnaga materjale, see oli siis, kui teised ei ostnud või kartsid osta. See kestis kokku umbes kaks nädalat ning seejärel olid need soodustused läbi,” kirjeldas Varind ebastabiilsel ajal tehtud kasulikke otsuseid. Foto: Raul Mee