Koroonavaktsiini kampaania oleks tulnud senisest teha teisiti, leiab meediaekspert Heily Aavik. Foto: Liis Treimann

Meediaekspert pritsib kriitikat vaktsineerimiskampaania pihta

Kui sotsiaalministeeriumi teatel on COVID-19 vastase vaktsineerimise kampaania viimaste aastate üks kõige keerulisem kommunikatsiooniväljakutse, siis reklaamiagentuuri La Ecwadori tegevjuht Heily Aavik väljendab selgelt pahameelt.

Aavik ütles Äripäeva teemaveebile Best Marketing, et suurem osa igapäevaselt tööl käivatest inimestest vanuse järgi ei kuulu riskirühma, ei ole eesliini töötajad ning neid praegu veel ei vaktsineerita. Tema sõnul on enamus ettevõtteid tõenäoliselt nõus tasuma ise töötajate vaktsineerimisega seotud kulud, "kuid mida ei ole, on vaktsiin".

"Arusaamatuks jääb, milleks on vaja nii laiaulatuslikku kampaaniat, kui toodet, mida reklaamitakse, lihtsalt ei ole?" kritiseeris reklaamiagentuuri juht.

Aaviku sõnul oleks vaktsineerimiskampaania pidanud keskenduma esimeses etapis vaktsineerimise üldkorraldusele, teavitamisele ja kodaniku abistamisele. Ta lisas, et kodanikud ja ettevõtjad ootavad selgeid ja konkreetseid sõnumeid, millal, keda ja kus vaktsineeritakse ning mida peab kodanik ja ettevõtja tegema, et saada ennast ja oma töötajad vaktsineeritud. "Kui siis tõesti selgub, et vaktsiinid seisavad ja vaktsineerijaid napib, siis alles võiks käimasoleva lahenduse käiku lasta," lausus ta.

