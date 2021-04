Materjalide hinnatõus väänab ehitajate käsi

Hausers Grupp OÜ ehitusjuhi Tarvi Jürimaa sõnul on ühena paljudest tõusnud soojustusmaterjalide hinnad. Foto: Andras Kralla

Ehitusmaterjalide erakordne hinnatõus on käivitanud ahelreaktsiooni, mis võib viia selleni, et mitmed tööd jäävad pooleli.

Praegu on ehituses selline olukord, et hinnapakkumisi tehakse üheks või kaheks päevaks. Kui selle ajaga tehingut lukku ei pane, siis nädala pärast võivad hinnad tõusta kuni 20%. Ehitusfirma Hausers Grupp OÜ ehitusjuht Tarvi Jürimaa rääkis, et see olukord hakkab järjest süvenema. Tema sõnul on alltöövõtjal odavam leppetrahvi maksta kui materjalide hinnatõusust tulenevat kulu katta.