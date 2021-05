Täituri probleemklient: ise paljas kui püksinööp, uhke auto vanaema nimel

30miljonilise käibemaksupettusega tegelemiseks kuritegeliku ühenduse loonud Oleg Belokrõlovi valge Bentley numbrimärgiga MASS 2 oli registreeritud Lätis. Aasta oli 2014. Foto: Andres Haabu

Võlgnik, kes jookseb eest ära, aga sõidab uhke autoga, mis on tema vanaema nimel, kes on voodihaige ja kellel pole autojuhilube, on ka riigi probleem, leiab 20aastase staažiga kohtutäitur Risto Sepp.

Tema sõnul on selliste võlgnike hulk on tugevalt kasvanud. „Ja kui riik midagi ette ei võta, siis jätkuvas joones kasvab veel,“ rääkis Sepp Äripäeva raadio saates „Triniti eetris“.