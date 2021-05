Bolt hakkas autosid laenutama

Bolt tegevjuht Markus Villig pakub eraauto omamise asemele oma firma auto rentimise võimalust. Foto: Liis Treimann

Alates tänasest pakub platvormifirma Bolt Tallinnas autorenditeenust Bolt Drive.

Bolt Drive’i teenus toimib samal põhimõttel nagu Bolti tõukerataste või sõiduteenuse kasutamine, teatas Bolt. Autopargis on kokku üle 300 rendiauto, mille seas on erineva suurusega sõiduautod, sealhulgas elektriautod ja kaubikud. Mudelitest on valikus Toyota Yaris, Toyota CHR, Škoda Scala, Škoda Kamiq, Volkswagen T-Roc, elektriauto Volkswagen ID.3 ja Volkswagen Crafter.