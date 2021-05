Bolt laienes elektriliste tõukerataste laenutusega Rakverre

Rakvere on nüüdseks seitsmes linn Eestis, kus saab Bolti tõukeratastega sõita. Foto: Liis Treimann

Alates tänasest saab Bolti tõukerattaid laenutada ka Rakveres. Esimestel päevadel on tõukeratta lahtilukustamine tasuta, sõiduminut maksab 15 senti, teatas ettevõte.

Bolti tõukerataste spetsialist Aleksandr Lilišentsev sõnas, et Rakvere on nüüdseks seitsmes linn Eestis, kus saab Bolti tõukeratastega sõita. "Kohalikud on meilt juba pikalt küsinud, millal tõukerattad Rakvere tänavatele jõuavad, ja lõpuks saame neid heade uudistega rõõmustada. Loodetavasti võetakse tõukerattad sama hästi vastu kui teistes Eesti linnades,” rääkis ta.