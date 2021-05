Eurorahaga skeemitajad ja käibemaksupetturid lähevad karmima kontrolli alla

Eestiga seotud asjade eest vastutab peagi tegevust alustavas Euroopa Prokuratuuris Kristel Siitam-Nyiri. Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht/Scanpix

Sel suvel alustab tegevust Euroopa Prokuratuur, mis võtab kohalikelt prokuröridelt üle eurorahadega seotud pettuste ja kelmuste menetlemise, samuti Euroopa Liidu riikide vahelised käibemaksupettused.

Euroopa Prokuratuuri Eesti prokuröri Kristel Siitam-Nyiri arvates on alustamiseks on õige aeg, sest koroonakriisiga seoses on kasvanud toetuste summad, aga mida suuremad on summad, seda suurem on tema sõnul ka risk, et raha soovitakse väärkasutada.