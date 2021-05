Ratas erikomisjonile: kõik kulud on olnud põhjendatud

Peaminister Jüri Ratas kinnitas korruptsioonivastasele erikomisjonile, et kõik kulutused on olnud tööga seotud, ettenähtud reeglite ja summade piires. Foto: Andras Kralla

Korruptsioonivastase erikomisjoni tänasel erakorralisel videoistungil andis riigikogu esimees Jüri Ratas selgitusi ajakirjanduses avaldatud väidete kohta avalike vahendite erahuvides kasutamisest tema peaministriks oleku ajal.

Komisjoni esimehe Eduard Odinetsi sõnul kinnitas Ratas komisjonile, et ta ei ole reegleid rikkunud, et kõik kulud on olnud põhjendatud ning tulenenud eranditult tema tööst peaministrina, teatas riigikogu pressiteenistus.