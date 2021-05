Suurushullustus ja paranoia: ERIALi juht kaevas endale auku otse politsei silme all

Sügisel peeti kinni kolm hoiu-laenuühistuga ERIAL seotud inimest, keda kahtlustati investeerimiskelmuses ja omastamises. ERIALi asutajat Ilya Dyagelevit kahtlustati ka politsei- ja piirivalveameti sisekontrollibüroo töötajale altkäemaksu andmises. Nüüd on prokurör valmis ERIALi juhte eesotsas Ilya Dyageleviga kohtu ette saatma. Foto: Andras Kralla

Hoiu-laenuühistuga ERIAL seotud kriminaalmenetluse ajal läksid praegused süüdistatavad üha julgemaks ja jõudsid väidetava omastamiseni juba politsei silme all. Ühistu niiditõmbaja Ilya Dyagelev suutis augu kõige suuremaks kaevata iseenda jaoks, kui ei suutnud lahti lasta mõttest, et negatiivsete artiklite taga on konkurendid, ja tegi saatusliku pakkumise politseiametnikule.

Koos Dyagelevilt altkäemaksu võtnud politseiametnikuga said prokuratuurilt kokku seitse inimest süüdistuse kriminaalasjas, millega uuriti hoiu-laenuühistu ERIAL asutaja ja juhtide investeerimiskelmuse ja omastamise kahtlust. Süüdistusi saadi lisaks altkäemaksu võtmisele ja andmisele omastamises, dokumendi võltsimises ja nendele kaasa aitamises, investeerimiskelmuses ja valeandmete esitamises. Väidetavates süütegudes osalesid hoiu-laenuühistuga seotud isikud, kellele kuulus selle niiditõmbaja usaldus.