ERIALi juhtfiguur pääseks vabadusse erakordselt suure kautsjoni vastu

ERIALi asutanud Ilya Dyagelev võib saada vahi alt vabaks, kui tasub kautsjoni. Hoiu-laenuühistu asutamisel oli Dyagelevil veel katseaeg käibemaksupettuse tõttu. Foto: Andras Kralla

Kohus otsustas, et hoiu-laenuühistu ERIALi investeerimiskelmuses kahtlustatav juhtfiguur Ilya Dyagelev pääseb vahi alt, kui tasub kautsjoni. Kautsjon on aga ootamatult suur,

Dyagelevi kaitsja, advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat Dmitri Teplõhh avaldas, et tema kliendi vabastamiseks nõuab kohus 860 000 eurot ning sellega nemad nõus ei ole ja vaidlustavad otsuse. "Kaitsjana leian, et maakohtu määratud kautsjoni summa on ebamõislikult suur ja ilmselgelt ei vasta isiku varalisele seisundile," märkis Teplõhh. Tema sõnul võib Dyagelevi vabastamise eest nõutav summa olla suurim, mis on Eestis kautsjoniks küsitud.