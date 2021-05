Eesti Puitmajaliit valis uue juhatuse

Eesti Puitmajaliidu uus tegevjuht Annika Kibus. Foto: Kalev Lilleorg

14. mail toimus Eesti Puitmajaliidu korraline üldkoosolek, kus valiti liidule alanud kaheks aastaks uus juhatus. Samuti vahetus liidus tegevjuht – katusorganisatsiooni juhi ametis alustab liidu senine projektijuht Annika Kibus, teatas puitmajaliit.

Puitmajaliidu juhatuse esimehena jätkab Siim Leisalu, kinnitades, et sektori katusorganisatsiooni eesmärk on säilitada liidu tänane arengutase. „Sektori arendamisel on endiselt veel hulk väljakutseid, millest ettevõtete jaoks olulisimad võtab juhatus kindlasti eest vedada. Kui senini oleme olulise fookuse seadnud sellele, et Eesti puitmajatootjate maine sihtturgudel oleks hea, siis Euroopa puitmajatootjate tugevaimate tegijate hulka jõudnuna tuleb edasi arendada ka koduturgu,“ sõnab Leisalu.