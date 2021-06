Pankrotihalduri askeldamist võlgniku pangakontol ei kontrolli tegelikult keegi

Kohtunik Merike Varuski sõnul saavad pankrotihalduri Veli Kraavi võimaliku omastamise tõttu enim kannatada võlausaldajad, kui pankrotipesast väljaviidud raha ei õnnestu tagasi tuua. Niisiis võiks ka võlausaldajatel endal olla tegelikult kõige suurem huvi halduri tegevusel silma peal hoida. Foto: Liis Treimann

Üks kogenumaid maksejõuetusasju lahendav kohtunik Merike Varusk leiab kahtlustuse saanud halduri Veli Kraavi juhtumi näitel, et halduri töö kontrollimisele võiksid rohkem rõhku panna ka võlausaldajad ise. Üks Kraavi kolleegidest arvas, et juhtunu on siiski valus löök kohtutele.

Äripäev kirjutas, mida avastasid haldurid Kraavi menetlustest. Allikatega vesteldes näib, et järelevalves ei minda süvitsi ehk siis ei kontrollita, mida haldur firmade arvelduskontodel tegelikult teeb – sellist ülesannet ei olegi kellelegi antud, aga nii võib pilt jääda poolikuks, kui haldur tahab päevavalgust kartvaid asju varjata.