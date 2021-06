Toome need asjad valguse kätte. Detailideni

Foto: Anti Veermaa

Kui ettevõtete sündi ja kasvu saadab tähesära, siis nurjunud äri lõppvaatuses mattub sageli hämarusse ka see, mis peaks avalikkuse huvides läbi räägitud olema. Pankrotihaldur Veli Kraavi suhtes tõstatatud kahtlustused viivad meid veel ühte pimedasse nurka, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Avaldasime juba mullu novembris juhtkirjas lootust, et Kraavi kaasuse üksikasjade avalik läbivalgustamine mõjutab kogu senist süsteemi. Prokuratuuri kahtlustused pankrotivara omastamises ja altkäemaksu võtmises on äratanud Kraavi ametikaaslased, kes on Äripäevale rääkinud uskumatuna näivaid lugusid.