Nädala lood. Pankrotihalduri uskumatu rahakeerutamine ja kaval skeem miljonite maksuvabaks kasutamiseks

Ettevõtja Peter Hunt Foto: Eiko Kink

Äripäeva lugejatele läksid sel nädalal enim korda pankrotihalduri Veli Kraavi uskumatuna näiv rahakeerutamine, aga ka Wendre omaniku Peter Hundi kaval skeem.

Esmaspäeval kirjutasime, et Wendre ainuomanik Peter Hunt on kasutanud nutikat valemit, et pääseda aastate jooksul kogunenud kasumi eest üle 10 miljoni euro maksmisest Eesti riigile.