Keskpank prognoosib Eestile rekordilist majanduskasvu

Kriisipiirangutest vabanedes lubab Eesti majandus visata käesoleval aastal 5-8protsendilise tõusu Foto: Raul Mee

Eesti Panga värske majandusprognoosi kohaselt järgneb piirangute kaotamisele teisel poolaastal kiire majanduskasv, sest on oodata eksporditurgude taastumist ning lühiajalise tugeva tõuke Eesti majanduskasvule annavad kriisi ajal kogunenud säästude ja teisest sambast väljavõetava raha liikumine tarbimisse.

Selle tulemusel prognoosib keskpank, et SKP kasvab tänavu 5-8 protsenti ja järgmisel aastal 4-5 protsenti. See on oluliselt kõrgem kui ükski senine tänavuaastane prognoos. Eratarbimise väga kiire kasv muudab keskpanga analüütikute hinnangul lähiaastate majanduskasvu heitlikuks.