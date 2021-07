TOP 10 suurimat tehingut sel aastal: turg on ületanud kriisieelse taseme

Advokaadid poolaasta tehingutest: nii mõneski valdkonnas võiks kinnitada turvavöö!

Vastupidiselt ootustele, et kohe-kohe saab turg täis ettevõtete odavmüüke, näeb tehinguturul hoopiski väga kõrgeid EBITDA kordajaid. See on selge märk „odava raha“ üleküllusest ja väärtuslike ostuobjektide nappusest, kirjutavad Risto Vahimets, Sven Papp, Ermo Kosk, Gerli Kilusk ja Priit Pruks advokaadibüroost Ellex Raidla.