Olümpiavõitja õpetus: ära põleta end enne lahingut läbi

Eesti epeevehkleja Irina Embrich. Foto: Tiina Kõrtsini, Õhtuleht/Scanpix

Kõige pingelisem hetk on vahetult enne matši, kus on tähtis mitte läbi põleda, lausub olümpiavõitja Irina Embrich kuldsed sõnad, mis sobivad samahästi nii vehklemise kui ka iga teise elus ette tuleva lahingu kohta.

Irina Embrich unistas olümpiakullast enda sõnul juba lapsena ning tema saavutusiha on olnud väga suur. "Minu jaoks, kui ma ei võida, siis on kõik must, täitsa must. Kuidas nii? Kuidas ma nüüd hakkama saan?" kirjeldas ta kaotusega tekkivaid tundeid ja tõdes, et kummalisel kombel leiavad tipud alati selle jõu, et uuesti trenni tulla ja jätkata.

