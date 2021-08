Ürituste korraldajad on piirangutega hädas: jäta ära või kuluta palju raha

Nii suurte kui ka väikeste ürituste korraldajad tunnevad, et uute piirangutega on neile selg pööratud. Rohkem rõhutatakse, mida ürituste külastajad peaksid tegema: neil on vaja tõendeid või negatiivseid testitulemusi. Kuid kuidas ürituste korraldajad tõhusalt kontrolli tagaksid, see on jäänud omaloomingu valda: soov on teha üritusi ohutult, kuid ümberkorraldusteks napib aega. Foto: Raul Mee