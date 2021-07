Värsked piirangud toovad Viru Folgile lisakulu

Dollar kallineb teist nädalat järjest, euro tammub paigal

Sarnaselt aktsiatele on valuutaturgude jaoks see nädal olnud turbulentne, dollar on tõusmas aga juba teist nädalat järjest, vahendab Reuters.

