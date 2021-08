Jüri Mõis: normaalsel inimesel on kõik müügiks

Jüri Mõisa sõnul peaks inimesel kõik müügiks olema, kas midagi müüakse, sõltub vaid hinnast. Foto: Andras Kralla

Ettevõtja Jüri Mõis püüab enda sõnul ettevõtlusest taanduda ja näeb, kuidas uus põlvkond võtab asju üle.

Äripäeva raadio saates "Kuum tool" rääkis Mõis, miks ta otsustas tagasi minna oma kodukanti ja miks valis pensionipõlveks golfi ja purjetamise asemel metsandusprojekti. Selgub, et sellest projektist on ajaga saanud enamat kui vaid suuremad puud. Mõis ütleb selgelt ka välja, et on valmis oma varast müüma kõike. „Kõik oleneb hinnast,“ märgib ta.

