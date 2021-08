Möödunud nädalal Soomes Raumas uue laeva vette lasknud Tallinki juht Paavo Nõgene oli rahul, et ettevõte suudab pandeemia kiuste ehitada uue laeva, mis peaks lähiaastatel Tallinki tulevikku kujundama.

Nõgene ütles intervjuus logistikauudised.ee -le, et Tallinkil uue laeva ehitamise ajal saabunud koroonakriisi ajal kõhklusi ei olnud. „Aga eks meid finantseerivatel pankadel tekib loomulikult kõhklusi, kui kogu turismi- ja transpordisektor kokku kukub. Tekivad küsimused, kas investeerimiseks on õige aeg, aga õnneks kõik said aru,“ rääkis ta.