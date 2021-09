Vinni valla korruptsiooni jälgedes: vahistatud juristi pahateod võivad olla seotud transpordiga

Eestisse tööle tulek võib välistalendile minna maksma 30 000 eurot

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) programmi Work in Estonia koostatud raportist selgub, et välistalentide Eestisse töötama asumise ja sisseelamisega kaasnevad kulud esimese kuue kuu jooksul on märkimisväärsed, ulatudes kuni 30 000 euroni, vahendab tööstusuudiste portaal.

