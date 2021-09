Investorite kogemus: suurem tootlus ja suured vead optsioonidega

Kuigi optsioonidega investeerimisel on lihtne teha vigu ja need vajavad omajagu eelteadmisi, on tegu väärt tööriistadega investor tööriistakastis. Saates räägime, mis on optsioonid, kellele neist kasu võib olla ning kuidas nendega ümber käia.

Kuigi optsioonidega investeerimisel on lihtne teha vigu ja need vajavad omajagu eelteadmisi, on tegu väärt tööriistadega investor tööriistakastis. Saates räägime, mis on optsioonid, kellele neist kasu võib olla ning kuidas nendega ümber käia.