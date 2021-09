Suurpõllumees Tõnu Post: toit ei tohi olla odav

Saaremaa suurpõllumees Tõnu Post konverentsil Äriplaan 2022. Foto: Raul Mee, fotograaf

"...sest odavat asja raisatakse," põhjendas Saaremaa põllumajandusettevõtja Tõnu Post Äriplaan 2022 konverentsil oma väidet. Tema sõnul on ka rohepööre põllumajandusele hädavajalik, sest kõik, mis reostab õhku, jõuab otsejoones meie toidulauale.

Tõnu Post on kindel, et Eestis on ideaalilähedased tingimused põllumajanduse arendamiseks: siin on maad ühe inimese kohta 0,77 hektarit, samas kui maailmas kesmiselt on see 0,2 hektarit, meil on ka piisavad mageveevarud.

