Uudised

Äripäev

27. september kell 13:52 Jaga lugu:







Raadiohommikus: ärikinnisvara trendidest ja IT-sektori tööjõuprobleemidest

Teisipäevase raadiohommiku üks saatekülalistest on US Real Estate'i juhatuse esimees Aavo Kokk. Foto: Liis Treimann

US Real Estate'i juhatuse esimehe Aavo Kokaga räägime ärikinnisvara trendidest ja sellest, kui oluline roll on COVIDiga võitluses ruumide ventilatsioonil.

Aino-Silvia Taliga Helmesest räägime sellest, kuidas Helmes oma töötajaid leiab ja hoiab ning milline roll selles on ettevõtte kultuuril.

Ilona Säälikuga Äripäeva Akadeemiast räägime sellest, kuidas töötajate teadlikkuse tõstmise kaudu saab parandada ettevõtete küberturvalisust.

Äripäeva Infopanga projektijuht Sigrid Kõiv tutvustab värskeid jäätmekäitluse ja metsavarumise konkurentsiraporteid.

Peagi ilmuva Äripäeva Rikaste TOPi teemadel vestlevad Äripäeva ajakirjanikud Priit Pokk ja Aivar Hundimägi.

Hommikprogrammi toovad kuulajani uudistetoimetaja Kristjan Kurg ja saatejuht Hando Sinisalu.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Nii mõnigi ettevõte on kokku puutunud probleemiga, kus IT-spetsialistel puuduvad vajalikud kompetentsid ja nende täiendamiseks pole piisavalt ressursse. Nii mõnigi ettevõte tunneb, kuidas turul käib pidev IT-töötajate üle ostmine ja inimesed pidevalt vahetuvad. Oixiol on lahendus pakkuda IT-halduse näol ehk pideva kaadrivoolavuse ja kompetentside puudumise pärast ei pea muretsema. Millised on teenuse sisseostmise eelised ja miks just Oixio, sellest räägivad lähemalt Rudolf Purge ja Rein Lindmäe. Saatejuht on Mark Kitajev.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates käsitletakse olukorda Balti ja maailma börsidel ning vaadatakse, kas ja kuidas majanduste olukord ning muud huvitavad muutujad seda mõjutada võiksid.

Saate esimeses osas räägib Swedbank Eesti investeeringute strateeg, millest tema lähtub oma aktsiaotsuste ja -soovituste tegemisel. Vaatame üle Balti börsi, samuti Skandinaavia ja laiemalt maailma, sh Hiina. Saate teises osas räägime Äripäeva börsitoimetuse juhi Juhan Langiga investor Toomase konverentsist – miks just need esinejad ja kes peaksid ja kes ei tohiks sinna tulla. Saatejuht on Meelis Mandel.

13.00–14.00 "Cleantech". Rohetehnoloogia saates võtame sel nädalal fookusesse energiatarbimise juhtimise. Millised lahendused on Eesti turul olemas, et optimeerida oma kodu või ettevõtte energiatarbimist, ning miks seda tegema peab. Saates on külas kolme valdkonna ettevõtte juhid – Konrad Hanschmidt Gridiost, Tarvo Õng Fuseboxist ning Madis Uuemaa Themost. Kuidas nende lahendused omavahel töötavad ning miks selline energiajuhtimine on populaarne juba mõnda aega, mitte ainult viimase paari nädala hinnatõusu ajal, uurib külalistelt saatejuht Mart Valner.

Saadet toetavad Sunly OÜ ja Cleantech Estonia.

15.00–16.00 "Võitjate põlvkonnad". Stardib uus saatesari, mis toob esile silmapaistvaid Eesti pereettevõtteid. Avasaates on külas pereettevõte M.V.Wool, mis on kasvanud üheks suurimaks kodumaiseks kalatootjaks. Saatekülalised on Meelis Vetevool, Moonika Vetevool ja Hendrik Rajangu.

Saatest kuulete, kuidas on rollid pereettevõttes jagunenud, mis lugu on ettevõtte nime taga, kuidas on pere kaasamine firmasse toimunud, kui ootamatu oli pereettevõtte asutaja Mati Vetevoolu lahkumine perekonnale ja firmale, ning räägitakse paljust muustki. Saadet juhib Margret Kanniste.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit