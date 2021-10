Eesti parimas renoveeritud kortermajas on paari kuuga juba 4500 eurot elektrilt kokku hoitud

Pärast renoveerimist ja muu seas ka elektrit tootvate päikesepaneelide paigaldamist Tallinnas Pääskülas asuva Kalda tn 64 kortermaja katusele on majaelanikud säästnud viie kuu jooksul ainuüksi elektriarvetelt 4500 eurot. Foto: EKÜL

Korteriühistute 2021. aasta edukaim renoveerimisprojekt asub Tallinnas Pääskülas, see on Kalda tn 64 korteriühistu. Kauneim korrusmaja koduümbrus on Tallinnas Lasnamäel – korteriühistu Pallasti 34b – ning parim ühistujuht on Kristi Hannus, kes viis korraga läbi nelja kortermaja tervikrenoveerimise Tartumaal Elva vallas Puhjas.

