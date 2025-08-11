Äripäev
  • OMX Baltic0,29%296,74
  • OMX Riga0,15%917,27
  • OMX Tallinn−0,01%2 038,05
  • OMX Vilnius0,12%1 206,25
  • S&P 5000,78%6 389,45
  • DOW 300,47%44 175,61
  • Nasdaq 0,98%21 450,02
  • FTSE 1000,21%9 114,53
  • Nikkei 2251,85%41 820,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,97
  11.08.25, 11:00

Auto- ja tarbimislaenude äri Eleving tegi rekordilise poolaasta

Eelmisel aastal börsile tulnud auto- ja tarbimislaenude äri Eleving käive kasvas esimesel poolaastal 11%.
Eleving Groupi tegevjuhi Modestas Sudniuse sõnul jätkatakse inveteerimist uutele turgudele sisenemiseks.
  • Eleving Groupi tegevjuhi Modestas Sudniuse sõnul jätkatakse inveteerimist uutele turgudele sisenemiseks.
  • Foto: Andras Kralla
Läti börsifirma teenis esimese kuue kuuga põhitegevuselt 117,5 miljonit eurot. Autolaenudelt teenis ettevõte poolaastaga 38,2 miljonit eurot, tellimuspõhiste toodete pealt 27,5 miljonit eurot ja tarbimislaenudelt 51,8 miljonit eurot. Seda on vastavalt 5,2%, 17,5% ja 11,9% enam kui möödunud aastal samal perioodil.
