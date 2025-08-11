Tagasi 11.08.25, 14:00 Nipid teenindajale, kuidas keerulises olukorras eri tüüpi klientidega hakkama saada Kuidas tulla toime keerulistes olukordades teeninduses – olgu tegu pahase kliendi, ootamatu kriisi või lihtsalt pingelise suhtlusmomendiga –, see selgub värskest “Teeninduse teejuhi” saatest.

Tele2 Eesti müügikvaliteedijuht Veiko Reimand ja juhtimiskonsultant Mati Sööt ettevõttest Change Partners.

Foto: Äripäev

Külalised käsitlevad, kuidas kliendi ootustele mittevastavus võib kiiresti eskaleeruda ja miks probleemide professionaalne lahendamine on müügi ja kliendisuhte hoidmise lahutamatu osa. Räägime ka esimestest märkidest, mis viitavad pinge kerimisele, ning anname praktilisi nõuandeid, kuidas neid juba eos maandada.

Olulise tööriistana tutvustavad Reimand ja Sööt DISC-käitumismudelit, mis aitab mõista eri klienditüüpe ja kohandada suhtlust vastavalt nende vajadustele. Nad kirjeldavad näidetega, kuidas suhelda otsekoheste ja tulemustele orienteeritud D‑tüüpidega, sõbralikke suhteid hindavate I‑tüüpidega, rahu armastavate ja stabiilsust väärtustavate S‑tüüpidega ning põhjalike ja faktitäpsust nõudvate C‑tüüpidega.

Saatekülalised selgitavad, et parim teenindaja on see, kes tunneb iseennast, märkab varajasi pingeilminguid, oskab kohandada oma suhtlust ja tegutseb ennetavalt, tagades kliendile turvatunde ja lahenduse.

Saadet juhib Kaubandus.ee juht Maarit Eerme.