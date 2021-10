Kriis ajas töötu Siiri Sisaski seenele: müüsin kontsertidel salateid ja moose

Erootikapood loobus börsiplaanidest

Tallinna börs teatas täna, et erootikapoode Hot Lips opereeriv HC Pro AS on otsustanud börsiletulekust loobuda. Ettevõtte juhi ja omaniku Timo Juhani Majuri sõnul selgus, et lisakapitali neil siiski vaja ei ole, samuti tekkis tal tunne, et nad ei sobi börsile.

