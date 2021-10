Fotod: varju hoidnud ERIALi niiditõmbajad astusid kohtu ette

Hoiu-laenuühistut ERIAL vedavate abikaasade Ilya Dyagelevi ja Daniela Dalberg-Dyageleva taaskohtumine kohtusaalis. Foto: Liis Treimann

Kohe algab Hoiu-laenuühistuga ERIAL seotud isikute kriminaalasjas esimene sisuline arutelu.

Täna tuli kohtusse saabuda lisaks vahi all viibivale ERIALi niiditõmbajale Ilya Dyagelevile ka tema abikaasal Daniela Dalberg-Dyageleval, keda pole fotograafidel varem tabada õnnestunud. See andis talle aga võimaluse näha oma vahi all viibivat abikaasat Ilyad, kes sai kolmeks nädalaks vabaks eelmise aasta novembris, kuid pärast seda on viibinud vahi all, kus on tohtinud teda külastada vaid tema advokaat.

